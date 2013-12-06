Более 50 тысяч новых рабочих мест будет создано в Приморье в ближайшие годы

В рамках реализации законов о ТОРах и Свободном порте Владивосток в ближайшие годы в Приморье будет создано более 50 тысяч новых рабочих мест. Об этом Губернатор Приморья Владимир Миклушевский заявил во время встречи с представителями профсоюзных организаций края 14 февраля. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию края.

Глава региона провёл традиционную встречу с профсоюзами Приморского края, в повестку дня легли самые актуальные и важные вопросы, волнующие трудовые коллективы, такие как ситуация с перевалкой угля в Находке, и кризис на ряде предприятий в регионе. Владимир Миклушевский подчеркнул, в крае уделяется большое внимание сохранению коллективов и существующих рабочих мест.

«Мы всегда помогаем там, где беда. Вы знаете, в прошлом году мы направили 178 миллионов рублей из краевого бюджета на выплаты работникам завода “Радиоприбор”. Аналогичное решение я принял по Светлогорью. Ситуация на Лермонтовском ГОКе тяжелая, собственник действовал неэффективно, теперь под моим личным контролем будет вкладывать средства в доразведку месторождений, а мы пока направим предприятию средства в размере 250 миллионов рублей на запуск производства», – акцентировал Губернатор Приморья.

Ситуация, сложившаяся в поселке Липовцы на шахтоуправлении «Восточное» в Октябрьском районе края, также связана с выработкой месторождения, там Администрацией края также принимались экстренные меры. Каковы перспективы сохранения рабочих мест в поселке и увеличения сбыта приморского угля, спросил руководитель Приморской краевой общественной организации Росуглепрофа Евгений Козаков.

Владимир Миклушевский отметил, «Приморскуголь» получит лицензию на разработку нового участка Липовецкого каменноугольного месторождения уже в этом месяце.

«Ситуация была очень сложная, мы проводили несколько совещаний, в том числе выездных, и, на мой взгляд, мы нашли неплохое решение – устройство на работу сотрудников шахтоуправления Восточное вахтовым методом в Хабаровском крае. Существенный момент – люди получают не только зарплату, но и командировочные. Но это временный вариант. Что касается постоянного, состоялся аукцион на право пользования недрами участка “Некковый”, его победителем стал “Приморскуголь”. В феврале он получит лицензию», – подчеркнул глава региона.

Что касается увеличения объемов потребления приморского угля, в крае ведется активная работа по переводу котельных с мазута на уголь. За последние годы в Приморье установлено 83 автоматизированных модульных котельных, отметил Губернатор края.

«Такая замена дает прирост потребления от 5 до 10%. В прошлом году “Примтеплоэнерго” закупило на 15 тысяч тонн больше угля, чем в 2015 году. Дальнейший перевод приморских котельных на угольное топливо позволит увеличить эти показатели», – подчеркнул Владимир Миклушевский.

Представителей трудовых коллективов интересовало и создание в Приморье новых рабочих мест.

«Много информации сейчас о Свободном порте Владивосток, количество резидентов растет. Нас всех интересуют новые рабочие места – в каких сферах и территориях ждать?» – такой вопрос прозвучал от профсоюзов Приморья.

Губернатор края подчеркнул, в ближайшие годы в ходе реализации революционных законов – территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток – в Приморье будет создано более 30 тысяч новых рабочих мест.

«В Свободном порту Владивосток уже более 160 резидентов, сумма заявленных инвестиций составляет 230 миллиардов рублей. Они будут направлены в самые разные области экономики: это промышленность, производство продуктов питания, жилищное строительство, транспортно-логистический комплекс и другие. Что касается территорий опережающего развития, в Приморье сегодня реализуются три ТОРа, а также создается четвертая – ТОР “Нефтехимический” в Партизанском районе края. Там будет производиться бензин, что очень важно для нашего автомобилезированного региона, а также полипропилен и товары народного потребления. В связи с реализацией программы дальневосточный гектар мы ждем увеличения населения края, так как интерес к Приморью достаточно велик. Для нынешних и будущих жителей края благодаря революционным законам в ближайшие годы будет создано 32 тысячи новых рабочих мест, а к 2020 году – 51 тысяча», – заявил Владимир Миклушевский.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]