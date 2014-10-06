Эвакуированных из-за обвала грунта во Владивостоке людей разместили в гостиницах

Эвакуированных из общежития Приморского краевого института развития образования людей разместили в гостиницах города. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС и пресс-службу главного управления МЧС по Приморскому краю.

"Всего эвакуировано около 20 человек, они размещены в двух гостиницах города",- сообщил представитель ведомства. В самом институте ТАСС пояснили, что в общежитии останавливались педагоги из районных школ, приезжавшие во Владивосток на семинары и курсы повышения квалификации. "Общежитие полностью закрыто. Сам институт работает только частично, многие сотрудники сегодня не вышли на работу",- отметил представитель образовательного учреждения.

Когда люди смогут вернуться в общежитие, не сообщается. Накануне на совещании в администрации края сообщили, что перед началом восстановительных работ проведут обследование всех расположенных рядом зданий на предмет возможных изменений конструкции, а также укрепят откос, чтобы не допустить дальнейшего обрушения.

Одновременно решается вопрос ремонта теплотрассы, снабжающей теплом и горячей водой 104 жилых дома, три детских сада, три школы и больницу. Часть теплотрассы длиной более 10 метров обнажилась в результате обрушения грунта. В месте провала выявлен прогиб труб длиной около метра. "Ремонтные работы будут проведены только после разработки детального проекта, при этом решено не отключать отопление и подачу горячей воды",- сообщили в пресс-службе филиала Дальневосточной генерирующей компании(ДГК) "Приморская генерация". Представитель ДГК подчеркнул, что в готовности находится аварийная бригада на случай внезапного порыва теплотрассы.

14 февраля в 13:00 местного времени (06:00 мск) в районе строящегося высотного дома по ул. Станюковича в центре Владивостока произошел провал грунта под автодорогой. Размер провала составляет 10 на 10 метров, глубина - до 20 метров. В непосредственной близости от провала находятся два корпуса Приморского краевого института развития образования и общежития этого учебного заведения.

Прокуратура Фрунзенского района Владивостока проводит проверку обстоятельств аварии. В качестве предварительной причины происшедшего называется нарушение технологии при строительстве компанией "Каскад- Строй" котлована под многоуровневую парковку. В частности, установлено, что подрядчик игнорировал трещины, появившиеся в опорных конструкциях котлована еще 10 февраля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]