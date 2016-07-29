«Примавтодор» приступил к строительству участка трассы Владивосток—Порт Восточный

Сотрудники «Примавтодора» приступили к строительству участка автомобильной дороги Владивосток–Находка–Порт Восточный. Работы будут идти в районе поселка Шкотово, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщил генеральный директор «Примавтодора» Дмитрий Горлов, сейчас начаты подготовительные работы.

«В настоящий момент сотрудники ведут строительство вахтового городка, где будут жить строители. Ведется работа по подготовке инертных материалов для дальнейшего строительства, а также – переброска техники», – добавил Дмитрий Горлов.

Отметим, что на этом участке «Примавтодор» выполнит основание дороги, протяженностью 3,5 километра, а также возведет один мост и опоры для второго моста. Участок пройдет от пересечения с новой трассой Владивосток–Находка–Порт Восточный до пересечения с действующей трассой Артем–Находка в районе Шкотово.

Напомним, строительство автомобильной дороги Владивосток–Находка–Порт Восточный ведется в рамках развития международного транспортного коридора «Приморье-1» по направлению Харбин–Суйфэньхэ–Гродеково–Владивосток–Порт Восточный–Находка.

По мнению Губернатора края Владимира Миклушевского, реализация проектов международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» принесет большой экономический эффект не только Приморскому краю, но и соседним провинциям Китая. Два МТК формируют кратчайшие пути доставки грузов из северо-восточных провинций КНР к портам юга Приморья, поэтому вызывают большой интерес у китайских коллег. Поскольку проект транспортных коридоров требует больших капиталовложений, Приморье готово заключить с партнером концессионное соглашение, предусматривающее возврат инвестиций и дивиденды от дохода. Данная финансовая модель была одобрена Правительством РФ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]