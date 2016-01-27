В Приморье страховой агент-мошенник пойдет под суд
Следователем отдела полиции города Артема окончено расследование уголовного дела в отношении 34-летней местной жительницы, обвиняемой по статье 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (присвоение или растрата) и по части 1 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
В октябре 2016 года в дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение представителя страховой компании. Заявитель рассказал о том, что при проведении ревизии у страхового агента обнаружена задолженность на сумму свыше 200 тысяч рублей.
По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 34-летнюю местную жительницу. В отделе полиции женщина дала признательные показания.
В ходе следствия установлено, что в период с марта по июнь 2016 года страховой агент при заключении договоров по полисам ОСАГО не заполняла платежные документы и не переводила материальные средства на счет страховой компании. Таким образом, женщина присвоила денежные средства (свыше 200 тысяч рублей) и потратила их по своему усмотрению.
Установлена причастность обвиняемой к 10 эпизодам противоправной деятельности. Расследование завершено, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
За присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, предусмотрена ответственность в виде штрафа, либо исправительных работ на срок до 6 месяцев, либо лишения свободы на срок до 2 лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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