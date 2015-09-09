Теплоснабжение жителей микрорайона Эгершельд во Владивостоке из-за обвала грунта не нарушено

Тепло и горячее водоснабжение части Фрунзенского района во Владивостоке не нарушилось в результате обвала грунта на улице Станюковича и осуществляется в полном объёме, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По информации краевого департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам, во вторник силами подрядной организации и спасателей при помощи тяжёлого крана на месте обвала грунта произведён демонтаж деформированных лотков теплотрассы, отслоившихся кусков асфальта.

«Это было сделано для того, чтобы облегчить нагрузку на трубу теплотрассы, так как она осталась без опоры и провисла, при этом труба находится под давлением, подавая потребителям тепло заданных параметров», – пояснили в ведомстве.

Сейчас специалисты вырабатывают технологическое решение по укреплению трубы теплотрассы.

«Сложность заключается в том, что грунт, на котором лежали опоры теплотрассы, обвалился. Сейчас планируется установка новых опорных конструкций, подходящих к новым условиям, и прокладка временной нитки трубопровода, минуя аварийный участок», – сообщили в филиале «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания».

Напомним, вчера около 13.00 на месте строительства высотного дома в микроарйоне Эгершельд во Владивостоке произошёл обвал подпорной стены и прилегающей к стройке дороги. На месте обвала проходит труба теплотрассы, питающая теплом 104 жилых дома, три детских сада, три школы и одну больницу.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский дал поручение вице-губернатору Эдуарду Портнову, руководителям департаментов транспорта и дорожного хозяйства, по ЖКХ и топливным ресурсам срочно выехать на место для выяснения обстоятельств происшествия. Инспекция государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края уже назвала возможные причины обрушения. По словам представителей краевого ведомства, одна из них – нарушение технологии или ошибки в расчетах.

Происшествие произошло на строительной площадке, здесь возводит жилой дом компания ООО «Каскад-Строй». При этом подрядчик «Госспецстрой-2», возводивший подпорную стену, которая рухнула сегодня вместе с частью автомобильной дороги в районе Эгершельда во Владивостоке, игнорировал трещины, появившиеся в конструкции 10 февраля. Застройщик с себя вины не снимал и выразил готовность предпринять все необходимые меры для устранения последствий обрушения в жилом квартале. Все работы будут проведены за счет компании, заверил руководитель ООО «Каскад-Строй» Вадим Толстиков.

Сейчас к разработке проекта по устранению последствий обрушения привлекли специалистов «ДальНИИС». Эксперты отметили, в первую очередь нужно провести геологию участка, так как строительная площадка расположена в береговой полосе, а также проанализировать, насколько проектные решения по укреплению грунта соответствуют нормам и требованиями. Также было решено укрепить откос, для того чтобы не допустить дальнейшего обрушения. Кроме того, будет проведен мониторинг близлежащих зданий на предмет возможных изменений конструкции или грунта.

Обязанности руководителя оперативного штаба по ликвидации последствий обрушения были возложены на исполняющего обязанности главы города Константина Лободу. Строительство осуществляется застройщиком ООО «Каскад-Строй» на основании разрешения на строительство, выданного администрацией города Владивостока. Градостроительный план земельного участка, предусматривающий возведение объекта в районе автомобильной дороги, был утвержден городской администрацией в 2015 году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]