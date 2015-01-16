Почти 23 тысячи малышей появились на свет в Приморье в 2016 году

22 766 малышей родилось в Приморском крае в 2016 году. Лидерами по количеству принятых новорожденных стали краевой Перинатальный центр и родильный дом №3 Владивостока. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, большинство детей стали первенцами в приморских семьях. Таких родилось – 9 410 малышей. Практически такое же количество детей – 9 407 – стали вторыми в семьях приморцев.

«2 951 малыш стал третьим ребенком в семье. Значительно меньше – 690 новорожденных стали четвертым по счету. Есть дети, рожденные пятыми, шестыми, седьмыми и восьмыми. Таких – 205, 62, 27 и 7 соответственно», – сообщили в департаменте здравоохранения.

По словам начальника отдела организации медицинской помощи женщинам и детям департамента здравоохранения Елены Ибрагимовой, были зарегистрированы дети, рожденные девятыми, десятыми, одиннадцатыми и даже 12 по счету в семье.

«Таких, конечно же, немного, например, девятого по счету ребенка родили три женщины, 10-го ребенка – две, а 11 и 12 – по одной маме», – сообщила специалист.

По статистике, зимние месяцы январь и февраль стали самыми плодовитыми в 2016 году. В этот период родилось наибольшее количество детей, рожденных первыми – 896 детей, четверыми – 66, пятыми – 26, шестыми – 9, восьмыми – 2. А вот летние – июль и август – подарили Приморью самое большое количество детей, рожденных вторыми – 878 детей, третьими – 299. В мае появилось самое большое количество малышей, рожденными седьмыми по счету – 6 детей.

Отметим, что на сегодняшний день учреждения родовспоможения Приморья в числе лучших учреждений России. Так, в апреле 2016 года Приморский краевой перинатальный центр включен в Национальный реестр ведущих учреждений здравоохранения России. Отметим, цель формирования Нацреестра – создание единого общедоступного информационного ресурса по учреждениям здравоохранения, деятельность которых вносит позитивный вклад в общее социально-экономическое развитие своего региона.

В этом году в Перинатальном центре Приморья подключена центральная станция мониторинга состояния пациентов в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Это позволяет постоянно контролировать состояние новорожденных.

Родильному дому №3 Владивостока в этом году присвоен статус медицинской организации третьего уровня. Теперь, помимо женщин, выбравших учреждение по программе родовых сертификатов, сюда направляют пациенток с осложненной беременностью и тех, чьи малыши имеют различные пороки развития и нуждаются в оказании специализированной помощи. В этом же году здесь был открыт дневной стационар, действующий на базе отделения патологии беременности. Он ориентирован на тех будущих мам, чье состояние здоровья позволяет совмещать наблюдение и лечение в условиях медучреждения с пребыванием дома.

Еще одно учреждение родовспоможения – родильный дом №4 Владивостока – возглавил рейтинг медучреждений региона, как организация, где оказывается качественная амбулаторная медицинская помощь.

Как подчеркнул вице-губернатор Павел Серебряков, за последние два года служба материнства и детства Приморья сделал большой прорыв в сторону улучшения.

Так, с начала 2016 года в Приморье показатель младенческой смертности снизился на 20%, по сравнению с прошлым годом: с 8,0 до 6,4 промилле на 1000 родившихся.

«Снизить этот показатель удалось за счет комплекса мер: открыты межрайонные акушерско-гинекологические центры для обслуживания населения. В 2016 году служба материнства и детства региона получила девять реанимобилей. На это из краевого бюджета было направлено более 83 миллионов рублей. В июле 2016 года у нас открыт краевой неонатальный центр на базе краевой детской клинической больницы №1 для обеспечения регулярных выездов врачей-специалистов в районы Приморского края. Они оказывают консультативную, диагностическую и лечебную помощь», – сообщил заместитель главы региона.

Отметим, что министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, которая осенью 2016 года побывала в Приморье в рамках ВЭФ, высоко оценила организацию помощи новорожденным в крае.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]