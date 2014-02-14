15 февраля 1989 года по всем дипломатическим и военным документам закончилась война в Афганистане. С 2011 года этот день получил официальный статус Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Что думают о той войне ее участники?

О десятилетней войне в Афганистане, которую чаще и официально именуют локальным конфликтом, говорили и писали многое. И до сих пор об этих страницах истории государства нет единого мнения. Кто-то окрашивает их исключительно черной краской, подсчитывая жертвы, кто-то говорит о беспримерном боевом опыте.

И только живые свидетели уверены: были там не зря. Среди них участник боевых действий в Афганистане, профессор академии службы внешней разведки, известный дальневосточный писатель Анатолий Смирнов.

Анатолий Смирнов, полковник Погрануправления в отставке: «Нет, нет. Однозначно».

Ветерана-афганца мы навестили дома. Он как раз накануне Дня памяти о боевых товарищах перенес тяжелую операцию. Но гостей принял шуточной репликой про то, что когда болеешь, много думаешь обо всем. И только переосмысливать собственную жизнь совсем не хочется. Коллегу поддержал и боевой летчик Николай Авдеенко.

Николай Авдеенко, заслуженный военный летчик РФ: «Мы понимаем, что обыкновенному жителю, гражданину любой страны хочется залить пожар, который возле его дома, и на том, ему кажется, он справился и будет жить мирно. Сегодня мы уже видим, что нет. Тысячу раз нет. И когда мы работаем на дальнем расстоянии, мы как раз оберегаем и жизнь страны».

Вопрос о том, кто же вышел в этой войне победителем, — не корректный, считают ветераны. Советские войска покидали Афганистан в 1989-ом году в результате хорошо спланированной операции, которая проходила сразу по нескольким направлениям: дипломатическому, экономическому и военному. Это позволило сохранить афганское правительство вплоть до развала СССР. Афганистан много раз становился темой книг Анатолия Смирнова. О войне необходимо помнить все, чтобы сохранить мир.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]