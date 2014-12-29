Новый транспортно-пассажирский самолет получила морская авиация Тихоокеанского флота

Авиация Тихоокеанского флота (ТОФ) пополнилась новым транспортно-пассажирским самолетом Ан-140-100, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс» и пресс-службу ТОФ.

«Получение авиационной техники стало очередным этапом программы планового обновления военно-транспортной авиации флота», - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый лайнер предназначен для грузопассажирских перевозок на расстояние до 3,7 тыс. км. В самолете могут находиться не больше 52 человек.

Ан-140-100 оборудован двумя турбовинтовыми двигателями, которые расположены на крыльях самолета, имеют достаточную высоту исполнения для безопасного взлета-посадки даже на грунтовых полосах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]