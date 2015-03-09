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По подозрению в краже задержан житель Чугуевского района

По подозрению в краже задержан житель Чугуевского района

В дежурную часть отдела МВД России по Чугуевскому району поступило сообщение жительницы села Соколовка. Женщина заявила о краже из частного дома по улице Колхозная, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции.  

Установлено, подозреваемый, сорвав пробой навесного замка входной двери, проник в жилище и похитил морозильную камеру. Ущерб составил тринадцать тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали  ранее судимого за кражи 29-летнего жителя села  Соколовка. В отделе полиции мужчина дал признательные показания, пояснив, что похищенную морозильную камеру он продал, а  вырученные деньги потратил по своему усмотрению.

В отношении подозреваемого  избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело  по части 3 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации  (Кража, совершенная с незаконным проникновением  в жилище). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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