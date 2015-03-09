По подозрению в краже задержан житель Чугуевского района
В дежурную часть отдела МВД России по Чугуевскому району поступило сообщение жительницы села Соколовка. Женщина заявила о краже из частного дома по улице Колхозная, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции.
Установлено, подозреваемый, сорвав пробой навесного замка входной двери, проник в жилище и похитил морозильную камеру. Ущерб составил тринадцать тысяч рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали ранее судимого за кражи 29-летнего жителя села Соколовка. В отделе полиции мужчина дал признательные показания, пояснив, что похищенную морозильную камеру он продал, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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