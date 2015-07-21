Жильцы дома должны заботиться о своем доме. Но вот жители поселка Рудный оказались в ситуации, когда и сами они не могут за свой счет отремонтировать крышу, и местные власти толком ничего не обещают.

Дом номер 79 по улице Партизанской приметен не столько фасадом, сколько крышей. Дышит она на ладан, и тому есть причина. 30 лет подряд, сколько живет здесь, Раиса Новикова ни разу ремонтной бригады не видела.

Раиса Новикова, жительница дома: «В настоящее время крыша плохая совсем. Дом горел в 1974 году, и покрыли крышу старым шифером».

В этом году и вовсе беда — осталась пятиэтажка без управляющей компании. Ее бывший директор поясняет: люди не платили за коммунальные услуги — 15 % из ста, — вот и обанкротилось предприятие ЖКХ, вот и ремонт крыши делать не на что.

Алексей Елесин, бывший директор обслуживающей компании: «Было у нас собрание, на котором предложили собрать жильцам деньга на материал, а ремонт произвести за счет компании. Денег они не собрали, и ремонт никто не сделал».

Константин Киреев из тех, кто днем и ночью на крыше в дожди и снегопады. Просто живет на верхнем этаже. И сам то щели строительной пеной задувает, то расставляет по всей кровле емкости. А все равно — как решето. Претензии управляйки по неплатежам понимает. Но что сделаешь, говорит, когда из Рудного народ разъезжается. Нет работы. Вот и пустуют квадратные метры.

Константин Киреев, житель дома: «Если бы все квартиры были заселены, это бы не представило труда. Собрали бы деньги. Мы, несколько квартир, проблемы не решим. Мы столько денег сами не соберем».

А нужен миллион рублей, это минимум. В городской администрации видят только один путь выхода из коммунального кризиса.

Андрей Батурин, заместитель главы Кавалеровского городского поселения: «Просим фонд капремонта передвинуть на ранний срок на ремонт крыши, но какая будет реакция, трудно сказать. Надо чтобы собираемость была не меньше 30 %, а на самом деле она очень низкая».

Остались в доме только те, кому ехать некуда. По сути, одни старики. Который год уже потеплению в Рудном они не слишком-то радуются, вешние воды опять затопят их квартиры.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]