В Уссурийске в День памяти воинов-интернационалистов устроили шествия по центральным улицам города

В России отмечается День памяти воинов-интернационалистов. В городах Приморья прошли памятные митинги, встречи боевых друзей и концерты. Самую массовую акцию организовали в Уссурийске. Здесь устроили памятное шествие по центральным улицам города, в котором приняли участие почти полтысячи человек.

В этот день 28 лет назад советская армия покинула Афганистан. Жертвами той необъявленной войны стали 15 тысяч военнослужащих, среди них почти 200 приморцев. День воинов-интернационалистов в Уссурийске отмечают с размахом. Чего стоит только концерт на самой большой площадке города. В округе несколько патриотических клубов, а потому на торжественные собрании и митинги никого силком не ведут. Молодежь и ветераны сами приходят почтить память погибших солдат и офицеров.

Игорь Доценко, председатель регионального отделения ДОСААФ России Приморского края: «Люди присоединяются к нам, спрашивают. Особенно важно, что дети с нами идут. И одновременно мы рассказываем, что происходило не только в Афганистане».

Валерий Гоненко, руководитель спортивно-патриотического клуба «Боец»: «У нас достойная смена растет, поэтому не волнуемся. Самое главное — помнить историю».

На этот раз организаторы памятной акции решили в колоне пройти по центральной улице города. Площадь у памятника бойцам, павшим в локальных конфликтах вдруг стала очень тесной. Ветераны, школьники, офицеры и солдаты действующей армии возложили цветы и венки к мемориалу, который, кстати, строили на народные деньги. А волонтеры города в трогательных открытках написали добрые пожеланиям тем, кто каждый год вспоминает своих боевых товарищей.

Надежда Шемчук, волонтер: «Мы придумали эту акцию, чтобы отблагодарить ветеранов за их дела».

Афганский конфликт стал самым кровопролитным после Великой отечественной войны. По подсчетам историков, российские и советские солдаты отстаивали государственные интересы на территории 30 стран. В миротворческих и военных операциях участвовали почти 1,5 млн наших сограждан. Последние 1,5 года российские военные в Сирии защищают союзников от террористической угрозы. Только эта война, объявленная по сути всему миру, пока не закончена.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]