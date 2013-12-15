Реставратор из Владивостока удостоилась престижной награды — Премии имени Павла Третьякова. Каждый год ее получают всего три человека в стране. На этот раз лауреатами стали два сотрудника Третьяковской галереи и старейший работник Приморской картинной галереи Светлана Плешивцева.

В этом году исполнится ровно 50 лет, как после окончания художественного училища она поступила на работу в отдел хранения живописи. Первые уроки реставрации получила в Иркутске, затем обучалась в московских мастерских имени Грабаря. Долгое время Светлана Плешивцева была единственным на весь Дальний Восток реставратором высшей категории. Оказывала помощь коллегам в Хабаровске, Магадане, Китае. Более двух тысяч шедевров обязаны мастеру вторым рождением — не только картины маслом, но и древнерусские иконы. «За верность профессии и многолетнее служение искусству» ей вручена награда в форме именного вензеля Павла Третьякова, мецената и основателя знаменитой галереи.

Светлана Плешивцева, реставратор первой категории, заслуженный работник культуры РФ: «У нас труд такой — мы, как работники невидимого фронта. Нас никто не видит, мы сидим в реставрационной мастерской. Люди, когда приходят в залы, думают: ну, это так и было, хорошо сохранилось. А когда люди-музейщики приходят, они удивляются и говорят: у вас экспозиция в таком состоянии хорошем! Это очень приятно!»

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]