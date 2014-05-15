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Во Владивостоке объяснили,кто "рисует" шокирующие цифры в квитанциях за ОДН

Во Владивостоке объяснили,кто

Во Владивостоке "практика" начисления платежей за общедомовые нужды(ОДН)  зависит от степени "жадности" той или иной управляющей компании города,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на материалы семинара школы "Управдом",который состоялся 14 февраля в здании школы N11 Владивостока .

Как уже сообщалось, с 1 января 2017 года плату на общедомовые нужды за холодную и горячую воду, а также электричество начисляют не ресурсоснабжающие организации, как это было раньше, а управляющие компании или товарищества собственников жилья. То есть строка «ОДН» теперь включена в квитанцию за содержание жилого помещения. При этом УК и ТСЖ могут рассчитывать ОДН как по показаниям общедомового счетчика, так и по нормативам.

«Есть и такие УК, которые пока вообще не вписали ОДН в квитанции, - заявил на семинаре главный специалист информационного отдела МКУ «Учётно-регистрационный центр г. Владивостока», член некоммерческого партнерства «Домовой контроль» Игорь Курсаков. - На мой взгляд, это некий жест доброй воли: управляющие компании решили, видимо, подождать введения новых нормативов, которые, возможно, будут не так высоки, как нынешние»

Напомним, новые нормативы на ОДН Департамент по тарифам администрации Приморского края обязан утвердить до 1 июня 2017 года.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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