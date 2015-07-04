В Приморье пресечен канал незаконного вывоза лесоматериалов ценных пород
Дальневосточной оперативной таможней в отношении граждан РФ по фактам незаконного перемещения лесоматериалов ценных пород возбужденно семь уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ – контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ДВОТ.
В период с апреля по август 2016 года граждане РФ организовали незаконное перемещение с таможенной территории ЕАЭС в КНР и Республику Корея лесоматериалов ценных пород из древесины дуба монгольского и ясеня маньчжурского.
Дуб монгольский и ясень маньчжурский в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30 «О мерах нетарифного регулирования» относятся к видам дикой флоры и фауны, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, и их перемещение через таможенную границу ЕАЭС без оформления разрешения СИТЕС на экспорт невозможно.
В целях вывоза при таможенном декларировании были заявлены сведения о происхождении экспортируемых товаров, а также представлены документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений (разрешения СИТЕС на экспорт).
Вместе с тем, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что документы – разрешения СИТЕС на экспорт партий лесоматериалов, представленных при таможенном декларировании, выданы на основании недействительных документов о происхождении лесоматериалов.
Стоимость незаконно вывезенных лесоматериалов, общим объемом около 1000м3, составила более шестнадцати миллионов рублей.
После производства неотложных следственных действий уголовные дела направлены для производства предварительного расследования в органы предварительного следствия.
За незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов ст. 226.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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