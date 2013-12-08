Сегодня в ботаническом саду Дальневосточной академии наук репетируют весну. Солнце разогрело джунгли оранжереи до такой степени, что не зацвел только ленивый. Особенным образом ведут себя и пернатые, и даже земноводные обитатели тропического островка. Решено показать все это приморской публике. И ученые формируют выставку. Но первыми любопытную живность и красивейшие цветы мира увидели наши корреспонденты.

Главная героиня — орхидея. Зеленая, как лягушка, черная, как ягода черемухи. Она может вырасти из винной пробки и не попросит воды, потому что все, что нужно возьмет из воздуха. Орхидея — забава мужчин, так повелось с тех пор, как в джунглях Нового Света появились первые охотники за удивительными растениями. Поохотился бы и Алексей Салохин.

- В Гондурас я, конечно, не поеду…

Отправится в Эквадор, теперь охотники там раз в три года на орхидейные съезды собираются. А пока, подобно своему цветку, кандидат биологических наук больше зависает над землей и травой. Монтирует экспонаты. Но всегда готов подсказать….

Алексей Салохин, заведующий лабораторией, куратор выставки «Орхидеи и Ко»: «Это такая-то, его природа вывела….»

Поющие желтые ценбидиумы, водопадная ментония — по чашелистикам словно персидскую вязь пустили, белым по алому. Кто бы заметил вот эту красавицу. Изысканнейший бутон. Нам предлагают принюхаться.

- Да, это разложившееся мясо!

Выставку биологи решили назвать «Орхидеи и Ко»: в компанию берут тюльпаны, гиацинты, ирисы, скромную милую примулу, капризные азалии. Большинство луковичные, подавляющее большинство — в бурном, просто сумасшедшем цвету.

Ирина Крестова, заведующий отделом развития Ботанического сада ДВО РАН: «Этот процесс в ботанике называют выгонкой. И попугаиха наша украсила себя полосками бумаги!»

Выйти покрасоваться не решилась, но наряд при нас немного подправила. Весну по-своему встречают и черепашки. Только стала теплее вода, принялись путешествовать.

Красноухие, желтобрюхие черепахи, чем-то напоминающие орхидеи, оказывается, устраивают свои, только ночные экскурсии. Выстраивают лесенку, друг по дружке выбираются из бассейна, и вперед.

Посмотреть, притронуться, насколько позволят цветущие, почувствовать аромат неуклонно надвигающейся весны приморские биологи приглашают всех. Открытие выставки наметили на ближайшую пятницу. Обещают, экспозиция, как наряд весенней попугаихи, будет неуклонно обновляться. Предупреждают, на всякий случай: осторожно, черепахи тоже могут смотреть на цветы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]