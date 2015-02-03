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Акция «Пожарная безопасность – в каждый дом» стартовала в Приморье

Акция «Пожарная безопасность – в каждый дом» стартовала в Приморье

Фото: pojtest.ru

Акция проходит во всех муниципалитетах Приморского края и продлится до конца февраля.

Как рассказали в департаменте гражданской защиты Приморского края, главная цель акции – повысить уровень знаний требований пожарной безопасности среди граждан, особенно у детей и подростков. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. 

«В рамках акции организованы посещения пожарных частей воспитанниками учебных заведений. Здесь им покажут специальную технику, расскажут и покажут, как правильно действовать при пожаре», – пояснили в департаменте.

В мероприятиях принимают участие подразделения краевой противопожарной службы, Главного управления МЧС России по Приморскому краю, органы образования и социальной защиты населения, сотрудники полиции, общественные организации добровольные пожарные дружины, управляющие компании.

По мнению председателя краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям вице-губернатора Приморского края Евгения Вишнякова, плановая, последовательная работа в сфере профилактики поможет снизить количество бытовых пожаров, а, следовательно, и число погибших и пострадавших от огня приморцев.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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