Из аварийного жилья переехали более 4,6 тысяч приморцев
Более 4,6 тысяч приморцев переехали из аварийного жилья в новые квартиры. В регионе расселено уже почти две тысячи аварийных жилых помещений, муниципалитеты работают над завершающим этапом программы.
Как сообщили в департаменте градостроительства Приморского края, в районах работают над последним этапом программы по переселению из аварийного жилого фонда. Это десять муниципалитетов: Владивосток, Артем, Находка, Уссурийск, Лесозаводск, Кавалеровское, Посьетское, Хасанское и Смоляниновское городские поселения, а также Партизанский район.
«В муниципалитетах заключены контракты на приобретение 500 жилых помещений общей площадью 23,58 тысяч квадратных метров, что составляет 79,5% от количества расселяемых помещений», – отметили в ведомстве.
На сегодняшний день в новые квартиры в Приморье переехали уже 4 626 человек из 1 952 аварийных жилых помещений. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.
Напомним, за весь период реализации программы в Приморье необходимо было расселить 7 744 человека из 3 425 жилых помещений в 557 аварийных домах.
Переселение из жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2012 года, необходимо завершить до конца 2017 года. Губернатор Приморья неоднократно напоминал главам муниципалитетов о личной ответственности и штрафных санкциях за нарушение сроков реализации программы Президента.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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