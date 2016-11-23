Выходные дни в Приморье будут прохладными

В субботу, 18 февраля, Приморье будет находиться под влиянием тыловой части глубокого циклона, медленно смещающегося над Охотским морем. На край продолжит вторгаться холодный воздух с севера. Ночь ожидается морозной, температура воздуха −14...−19 °С, в горных районах до −29 °С, на побережье −9...−13 °С. День холодный, максимальная температура −8…−13 °С, на побережье −1…−7 °С. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой Примпогоду.

В отдельных районах сохранится небольшой снег, свежий ветер. В воскресенье, 19 февраля, давление над краем будет расти. Ночью, в поле повышенного давления, воздух выхолодится до −17…−23 °С, в горных районах до −33 °С, на побережье до −11…−16 °С. Днём потеплеет, максимальная температура −6…−12 °С, на побережье 0...−5 °С. Обойдется без осадков, ветер стихнет.

Во Владивостоке в выходные дни погода без осадков. В субботу ещё сохранится сильный северо-западный ветер, в воскресенье ветер ослабеет. Температура воздуха в ночные часы −11…−14 °С, максимальная днём −6…−9 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]