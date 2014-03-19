На Приморье надвигается "западный" циклон

В ночь с 15 на 16 февраля в крае увеличится облачность. Ночью будет тепло и влажно. Во второй половине ночи через край будет проходить теплый фронт. При прохождении фронтального раздела пройдет небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Температура -2 °С -8 °С, на северо-востоке до -15 °С.

Днем 16 февраля Приморский край будет находиться в теплом секторе циклона, проходящего по южным районам Хабаровского края. Утром и в первой половине дня, при прохождении теплого фронта, в крае еще сохранятся небольшие осадки в виде снега. При продвижении фронта на восток осадки прекратятся. Во второй половине дня осадки ожидаются в северных районах в виде мокрого снега, на остальной территории края осадки пройдут лишь местами в виде дождя. Днем на всей территории края температура поднимется выше 0 °С. 16 февраля будет самый теплый день этой зимы. Температура днем поднимется до +1 °С +9 °С. При этом будет происходить активное таяние снега. На юге края осадков не ожидается. Ветер южный слабый, во второй половине дня западный умеренный. Во Владивостоке 16 февраля утром пройдет небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица. Возможен туман. Ветер южный слабый до умеренного, во второй половине дня западный умеренный до сильного. Температура в первой половине ночи -2 °С -4 °С. К утру потеплеет до 0 °С -2 °С. Днем будет от +2 °С до +4 °С.

17 февраля через край будет проходить холодный фронт. В Приморье местами возможен кратковременный снег. Похолодает. Усилится ветер западного, на побережье северо-западного направления до 10 -15 м/с, местами до 20 м/с. Вечером резко похолодает. Морозы окрепнут. Также 17 февраля по Японскому морю будет проходить еще один молодой и активный циклон, образованный на фоне холодного фронта. По данным на сегодня циклон почти не окажет влияние на Приморский край, но пройдет на близком расстоянии от Приморья. В случае изменения траектории этого циклона, сразу об этом будет сообщено. В ночь на субботу будет без осадков, ветрено и холодно. Температура от -11 °С до — 23 °С.

На выходные погода будет без осадков. Суббота холодный и ветреный день, а воскресенье немного потеплеет. В ночь с воскресенья на понедельник подойдет очередной циклон с запада. На этот раз циклон пройдет южнее Приморья, но изменение траектории движения этого не исключается,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт Маглипогода.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]