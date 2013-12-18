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Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту убийства директора автосервиса

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту убийства директора автосервиса

Фото: ИноСМИ

13 февраля 2017 года в  помещении автосервиса «Островок», расположенного на ул. Борисенко в городе Владивостоке обнаружено тело директора указанного учреждения с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено  уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

По версии следствия, смерть мужчины наступила от огнестрельного ранения в голову.  Тело потерпевшего обнаружено на кровати в  служебном кабинете.

По уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, принимаются меры к установлению и задержанию  лица совершившего преступление.

Оперативное сопровождение  по уголовному делу осуществляется сотрудниками полиции. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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