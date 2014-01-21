В Приморье усилят меры безопасности в праздничные дни

Губернатор Владимир Миклушевский 15 февраля провел очередное заседание антитеррористической комиссии Приморского края. В ходе заседания были рассмотрены различные меры противодействия идеологии терроризма. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Как доложил начальник УМВД России по Приморскому краю Дмитрий Кандидатов, в 2016 году на территории края был проведен ряд оперативно-профилактических мероприятий по предупреждению и пресечению терроризма.

«В прошлом году отработано более 180 ориентировок, из-за нарушения миграционного законодательства. Проведено более 70 встреч с лидерами национальных диаспор. Ведется постоянный контроль за распространением материалов террористического и экстремистского характера в интернете», – сообщил он.

Для школьников, студентов и преподавателей сотрудники полиции регулярно проводят лекции и «круглые столы» по вопросам противодействию терроризму. Общественный совет УМВД совместно с «Молодежным ресурсным центром» проводят «Уроки доброты и толерантности».

«За 2016 год для учащихся школ и учреждений профобразования проведено почти 120 “Уроков доброты”, в которых приняли участие более 2,5 тысяч подростков», – добавил Дмитрий Кандидатов.

Кроме того, на заседании сообщили о дополнительных мерах безопасности во время празднования Дня защитника Отечества.

«На территории Приморского края будут усилены меры безопасности на объектах жизнеобеспечения, местах массового пребывания людей. Все силы и средства переведены в режим готовности для проведения молниеносной контртеррористической операции», – пояснил руководитель аппарата оперативного штаба Приморского края Павел Мезенин.

Губернатор Владимир Миклушевский подчеркнул, что работа по противодействию терроризму в Приморье требует постоянного и повышенного профилактического внимания.

«Работу в этом направление необходимо вести постоянно. Любое проявление терроризма и экстремизма нужно пресекать», – заявил глава Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]