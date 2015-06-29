В урочище Кипарисово огнеборцы спасли мужчину из горящего дачного дома

Ночью 13 февраля в 02.09 на пульт пожарно-спасательной службы Надеждинского муниципального района поступило сообщение местного жителя о пожаре. Очевидец происшествия сообщил, что в урочище Кипарисово горит дачный дом.

Оперативно прибыв к месту происшествия, огнеборцы приступили к тушению. При проведении разведки брандмейстеры столкнулись с обрушением кровли и стен одноэтажной деревянной дачи. Из охваченного огнём помещения пожарные вывели на улицу, находившегося внутри мужчину. Медицинская помощь спасённому не потребовалась, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ приморского МЧС.

В 02.38 пожар был локализован, а в 05. 45 – полностью ликвидирован. Тушили пожар 6 человек личного состава и 2 единицы техники. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев, погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

В настоящее время причины возгорания устанавливаются специалистами.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]