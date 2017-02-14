Авария на Станюковича произошла из-за "нарушения связности грунта"
Эксперты выдвинули четыре версии причин обрушения подпорной стенки и дорожного полотна на улице Станюковича во Владивостоке,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на директора «ДальНИИС» Владимира Смотриковского.
«Нам понятно, что произошло – нарушение связности грунта, среди причин рассматривается четыре версии: нарушение технологии строительного процесса, ошибки в проектировании, природное или техногенное воздействие, последняя в качестве основной. Нарушение целостности грунта происходит при наличия определенного воздействия, возможно, теплотрасса давала течь, и вода размывала грунт», – уточнил руководитель "ДальНИИС".
Владимир Смотриковский также отметил, геологи проведут обследование на предмет безопасности соседних зданий.
Как уже сообщали "Вести Приморье",днем 14 февраля в центре Владивостока произошел провал грунта - обрушилась подпорная стена и часть дороги в районе улицы Станюковича. Глубина провала составила около 20 метров, ширина - около 15 метров. Во время происшествия никто не пострадал. Участок дороги огражден, проезд по нему закрыт.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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