В окрестностях Владивостока прошли спарринги сверхманевренных истребителей
На юге Приморского края состоялось летное тактическое учение истребительной авиационной части объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО),сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на пресс-службу ВВО. Учебно-тренировочные полеты проходили над акваторией залива Петра Великого и с привязкой к местности над Амурским заливом.
Экипажи новейших истребителей Су-35С выполнили летные тактические задания, отработав технику группового пилотирования, воздушной навигации, а также элементы воздушного боя на малых высотах. При выполнении полетов в ходе тактического противоборства летчики поочередно решали задачи поиска, обнаружения и уничтожения самолетов условного противника.
По материалам объективного контроля задачи по перехвату условных самолетов-нарушителей выполнены успешно. Кроме того, был отработан комплекс различных элементов боевой подготовки в небе, в частности, особое внимание было уделено технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах и в различное время суток. В завершении учебно-тренировочных полетов экипажи выполнили боевые стрельбы из авиационных пушек и бомбометание по групповым наземным целям.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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