Третий судебный процесс по делу "кировской банды" начинается во Владивостоке

Третий по счету процесс по делу "кировской банды" начинается 16 февраля во Владивостоке. Представителям защиты и обвинения предстоит начать отбор присяжных заседателей, сообщили в пресс-службе Приморского краевого суда.

"На 16 февраля назначено начало формирования коллегии присяжных на новом процессе по делу "приморских партизан". Также будет рассмотрен ряд ходатайств и вопросов процессуального характера", - сказал представитель суда.

Возможно, среди процессуальных вопросов будет рассматриваться вопрос избрания меры пресечения в отношении Вадима Ковтуна и Алексея Никитина, которые были признаны присяжными невиновными на втором процессе и освобождены из-под стражи, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

Формирование коллеги присяжных будет проходить в закрытом режиме. На прошлом процессе, который продолжался с июля 2015 до июля 2016 года, на этот этап ушло полгода.

Новый процесс

Присяжным предстоит вновь рассмотреть обстоятельства убийства четырех жителей Кировского района Приморья и определить виновность в этом преступлении пяти обвиняемых - Алексея Никитина, Александра и Вадима Ковтунов, Максима Кириллова и Владимира Илютикова.

В июле прошлого года Приморский краевой суд на основании вердикта присяжных вынес оправдательный приговор пяти подсудимым при повторном рассмотрении этого эпизода дела "кировской банды". Присяжные вынесли оправдательный вердикт, заключив, что факт убийства четырех местных жителей, в котором обвинялись фигуранты дела, не доказан. Тогда же суд постановил освободить двух фигурантов - Вадима Ковтуна и Алексея Никитина - из-под стражи в зале суда.

В конце декабря прошлого года Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор и вернул дело на новое рассмотрение.

Как пояснил ТАСС заведующий кафедрой уголовного права и криминологии Юридической школы Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), профессор Александр Коробеев, действующее уголовно-процессуальное законодательство не содержит ограничений относительно количества возможных отмен приговора апелляционной инстанцией. "Исходя из логики норм уголовного закона, рассмотрение дела может продолжаться вплоть до истечения сроков давности совершенного преступления, установленных ст. 78 УК РФ. В соответствии с ч. 4 названной статьи вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, наказуемом смертной казнью или пожизненным лишением свободы, решается судом. Таким образом, при отсутствии соответствующего судебного решения дело может рассматриваться ad infinitum (до бесконечности - прим. ТАСС)", - отметил эксперт.

Дело

Убийство жителей Кировского района было совершено в сентябре 2009 года и стало одним из первых преступных эпизодов в деле. Весной 2010 года члены банды совершили несколько краж и разбойных нападений в небольших населенных пунктах, нападали на сотрудников правоохранительных органов, убили двух полицейских и ранили еще нескольких. Преступники похищали автомобили, деньги и оружие.

Местонахождение банды было установлено 11 июня 2010 года. Они оказали вооруженное сопротивление и ранили двух полицейских. Два участника преступной группы покончили с собой.

Первый Суд над "приморскими партизанами" начался в июне 2011 года. Процесс затягивался также из-за того, что были похищены три тома уголовного дела. Только 4 февраля 2014 года присяжные вынесли обвинительный вердикт.

На его основании 28 апреля 2014 года Приморский краевой суд приговорил главаря банды Александра Ковтуна и еще двух ее участников - Владимира Илютикова и Алексея Никитина - к пожизненному заключению. Романа Савченко и Максима Кириллова приговорили к 25 и 22 годам лишения свободы соответственно. Вадим Ковтун был осужден на 8 лет и 2 месяца лишения свободы.

Верховный суд РФ 21 мая 2015 года отменил пожизненные сроки трем осужденным и отправил на пересмотр ряд эпизодов и ранее удовлетворенные иски потерпевших на сумму около 10 млн рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]