Трещины в дорожном покрытии над подпорной стеной, обрушившейся накануне во Владивостоке, стали появляться еще в начале февраля. Значения этому никто не предал, как результат — крупная коммунальная авария, в которой благодаря случайности удалось избежать жертв. Халатность строителей или проверяющих органов?

Понадеялись на русское авось, но на этот раз оно не помогло. Подпорная стена на Станюковича обрушилась буквально в один момент. Спецтехника, экстренные службы, эвакуация людей с места происшествия. По предварительным данным, причиной обвала послужили нарушения в строительном процессе — земляные работы велись по неправильной технологии. Впрочем, о том, что в дорожном покрытии над опорной стеной появились трещины, было известно еще в начале февраля, но об этом строители почему-то предпочли умолчать.

Вячеслав Рябов, начальник отдела регионального строительного надзора по Владивостокскому округу и муниципальным образованиям края: «Если возникает угроза возникновения аварийной ситуации, он должен сам принять экстренные меры по устранению, а во-вторых, направить извещения, предусмотренные действующим градостроительным законодательством, известить и застройщика, и органы государственного строительного надзора».

В новейшей истории Владивостока знаковых случаев, когда строительная сфера в буквальном смысле трещит по швам, хватает: это и обрушение участка трассы саммита АТЭС в 2012 году, и рухнувшие в том же году опоры недостроенного торгового центра в районе Седанки.

Определение «построено на века» сегодня подходит лишь к малой части возводимых объектов, при том не только в Владивостоке, но и на всей территории страны. Причин тому несколько: это экономия на стройматериалах, рабочей силе, в целом нарушение строительных технологий. Еще один негативный фактор — получение разрешительной и другой необходимой документации у частных экспертов.

По мнению самих строителей, последняя причина — одна из самых опасных. В погоне за прибылью негосударственные компании, занимающиеся проектировкой и выдачей заключений, зачастую выполняют свои функции халатно и некачественно, при этом последствия могут быть самыми страшными.

Сергей Федоренко, эксперт в сфере строительства: «Давно говорят, что негосударственную экспертизу надо запретить, потому что она просто покупается за деньги. Крайне редко эксперты что-то смотрят, и это очень проблемное сегодня место во всем строительстве — негосударственная экспертиза».

Впрочем, обвинять только частников, которые на скорую руку выдают строителям разрешение на проведение работ, неправильно. Случай на Станюковича, прогремевший на всю страну, показал, что ситуацию пустили на самотек и строители и представители проверяющих органов. Возможно, это происшествие, где чудом удалось избежать жертв, приведет в чувство игроков строительного бизнеса.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]