Сварщик из Артема расстрелял четверых человек. По версии правоохранительных органов, свои преступления двадцатилетний парень совершал не ради корыстных целей, а просто потому, что ему нравилось лишать людей жизни. Скоро убийцу будут судить, и велика вероятность, что он останется за решеткой до конца своих дней.

Алексей Штахун, брат погибшего Сергея Штахуна: «Брат лежит, в гараже закрытый. Если я хочу увидеть брата, мне надо 400 тысяч заплатить».

Неизвестный собеседник врал Алексею. В момент телефонного разговора его брат уже был мертв. Убийца застрелил случайного таксиста прямо в машине. А затем взял его сотовый и потребовал у родственников выкуп — почти полмиллиона. В момент передачи денег преступника и задержали полицейские. Алексей уверяет: для двадцатилетнего душегуба рубли не были главным.

Алексей Штахун, брат погибшего Сергея Штахуна: «Он сам с людьми сидел и говорил: «Мне нравится, и все»! Не понимаю. Как можно вот просто так взять, жизнь забрать».

Как выяснилось на допросе, на счету простого сварщика еще три жертвы. И, как считают следователи, причина расправы одна — ему просто так захотелось. В августе 2015-го в Артеме убийца подошел к мужчине, который возле своего дома ремонтировал автомобиль, и два раза выстрелил в него. Использовал пистолет с глушителем, поэтому соседи азербайджанцы услышали лишь пару хлопков:

- Десять минут не прошло, сын позвал меня: «Мама, мама, быстрей беги на улицу, там дядя Саша лежит».

Через несколько месяцев, гуляя по лесу, молодой человек хладнокровно расстрелял пенсионера, собиравшего грибы к ужину.

Улица Уборевича. Частный сектор Артема. Как нам рассказали, именно здесь обвиняемый убил свою третью жертву. Случайный прохожий просто попросил закурить, а получил пулю в голову.

Сварщика-убийцу скоро отдадут под суд. Сейчас родственники потерпевших боятся, что преступника могут признать невменяемым и он избежит наказания. Но в прокуратуре уверяют, этого не произойдет.

Первое заседание должно состояться в конце февраля—начале марта. За беспричинные расправы над людьми обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]