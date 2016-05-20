Банк «Восточный» предлагает кредиты по минимальной ставке 9,9%. Видеорепортаж Марии Ежевской и Юлии Бояшовой
Новогодние праздники уже в прошлом, но банк «Восточный» продолжает делать подарки — предлагает своим клиентам оформить кредит по выгодной ставке. Все подробности в следующем репортаже.
К значимым праздникам — большой подарок. В «Восточном» банке — три дня новой акции. В преддверии Дня защитника отечества и Международного женского финансисты предлагают оформить кредит по минимальной ставке.
Алина Тимакова, главный менеджер: «В этом году мы проводим уже вторую распродажу кредитов по беспрецедентной низкой ставке — 9,9% годовых. Распродажа проходит во всех отделениях только 15—17 февраля. для получения нужен только паспорт. Рассмотрение 10—15 минут, и вы сразу же можете воспользоваться деньгами. Поэтому добро пожаловать в наши отделения».
На одобрение кредита уходят считанные минуты. Постоянные клиенты «Восточного» банка первыми оценили условия.
- Я увидела процентную ставку, зашла сюда. Мне дали кредит. Сейчас погашу старый. Еще останется, куда потратить!
Кредит дается на любые цели — отпуск, ремонт, бытовую технику, подарки. Расплатиться можно как за год, так и в течение трех лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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