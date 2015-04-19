На о. Русский хозяйка мини-джипа проехала сквозь толпу пешеходов на переходе

Происшествие случилось в районе кампуса ДВФУ, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Newsbox24.tv.

На записи регистратора, установленного в салоне Териоса видно, как мини-джип «врезается» в толпу пешеходов, которые переходят дорогу по «зебре» на зеленый свет.

Сообщается, что три человека доставлены в больницу, хотя по факту сбитых пешеходов было гораздо больше. Видимо, остальные пострадали не сильно.

Видео здесь.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]