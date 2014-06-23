Житель Артема зарезал своего друга и пытался спрятать тело в холодильнике

Приморским краевым судом вынесен приговор жителю г. Артема, 1994 г.р., который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 162 УК РФ (разбойное нападение), ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Как установлено в судебном заседании, преступления совершены в г. Артеме в дни новогодних праздников 2016 г. в квартире убитого, который являлся другом семьи фигуранта.

Придя в гости к потерпевшему, подсудимый в процессе общения с ним увидел на его пальце массивный золотой перстень, который решил похитить.

С этой целью он взял на кухне нож и нанес им несколько ударов по туловищу и шее хозяину квартиры. Убедившись, что последний мертв, злоумышленник забрал кольцо. Переместив тело убитого на кухню, фигурант попытался засунуть его в холодильник, предварительно вытащив оттуда продукты.

Место происшествия он покинул через окно помещения квартиры, располагавшейся на первом этаже дома.

На следующий день злоумышленник сдал похищенное кольцо в ломбард, получив за него 11 тыс. рублей.

Родственники убитого, заподозрив, что тот несколько дней не выходит на связь, приехали к нему домой, обнаружив труп хозяина квартиры в открытом холодильнике.

По делу проведено ряд судебных экспертиз, в том числе трассологическая, которая подтвердила принадлежность отпечатка подошвы, оставленного на подоконнике, обуви подсудимого, когда тот выбирался из квартиры.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд приговорил его за содеянное к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Государственное обвинение поддержано прокурором уголовно-судебного управления региональной прокуратуры.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]