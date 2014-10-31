В начале следующей недели активный циклон может испортить погоду в Приморье

В выходные дни над востоком Монголии и Китаем зародится активный циклон. Ожидается, что в дальнейшем он будет смещаться на восток, юго-восток.

В ночь на понедельник, 20 февраля, через север Корейского полуострова циклон выйдет на северо-запад Японского моря и пойдет на восток, интенсивно углубляясь. Северной шапкой он накроет южную половину Приморья. Здесь ночью начнется, а днем сохранится снег.

Интенсивность осадков будет зависеть от того, насколько близко к побережью нашего края будет смещаться циклон. В понедельник днем на побережье усилится северный ветер, местами закружит метель, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Специалисты Примгидромета следят за развитием синоптической ситуации, в случае изменения траектории циклона и степени его влияния на погоду в Приморье, прогнозы будут уточняться.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]