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В начале следующей недели активный циклон может испортить погоду в Приморье

В начале следующей недели активный циклон может испортить погоду в Приморье

Фото: WideFon.com

В выходные дни над востоком Монголии и Китаем зародится активный циклон. Ожидается, что в дальнейшем он будет смещаться на восток, юго-восток.

В ночь на понедельник, 20 февраля, через север Корейского полуострова циклон выйдет на северо-запад Японского моря и пойдет на восток, интенсивно углубляясь. Северной шапкой он накроет южную половину Приморья. Здесь ночью начнется, а днем сохранится снег.

Интенсивность осадков будет зависеть от того, насколько близко к побережью нашего края будет смещаться циклон. В понедельник днем на побережье усилится северный ветер, местами закружит метель, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Специалисты Примгидромета следят за развитием синоптической ситуации, в случае изменения траектории циклона и степени его влияния на погоду в Приморье, прогнозы будут уточняться.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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