Анонс на 17 февраля

17 февраля во Владивостоке в 17.00 в библиотеке им. А.М. Горького пройдет презентация календаря дат и событий Приморского края на 2017 год «Это нашей истории строки…». Вход свободный.

17 февраля г. Владивосток. Чемпионат и Первенство Приморского края по сноуборду, слалом-гигант.

17 февраля г. Арсеньев, стадион «Восток». ХК «Восток» Арсеньев – ХК «Саяны-Хакасия» Абакан. Первенство России по хоккею с мячом, высшая лига, сезон 2016-2017 гг. Начало в 14.00.

17-19 февраля г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). Первенство ДВФО по каратэ (10-20 лет). Открытый Чемпионат и Первенство Приморского края по каратэ. Начало 17 февраля в 10.00, в открытие 13.00.

17-19 февраля г. Владивосток. Чемпионат Приморского края по полиатлону, зимнее троеборье.

17-19 февраля г. Артем, ФОК (ул. Фрунзе, 32б). Первенство Приморского края по баскетболу среди юношей и девушек 2004-2005 гг.р., сезон 2016-2017 гг. Начало игр 17 февраля в 10.30.

17 февраля — День российских студенческих отрядов.

17 февраля — День спонтанного проявления доброты.

17 февраля — День Службы горючего Вооруженных Сил России.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]