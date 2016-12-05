В пятницу во Владивостоке будет ветрено и морозно
Предстоящей ночью циклон, вызвавший небольшие осадки в Приморье, выйдет на Татарский пролив, продолжая интенсивно углубляться.
Приморский край в ближайшие сутки будет находиться в его тыловой части. На севере края местами сохранится небольшой снег.
Затем на Приморье вторгнется холодная воздушная масса и температурный фон начнет понижаться. Усилится северо-западный ветер. Температурный фон −8…−18 °C, на побережье −2…−7 °C. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.
Во Владивостоке в пятницу морозная ветреная погода без осадков. Температура воздуха ночью −6…−8 °C, максимальная днем −4…−6 °C.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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