В пятницу во Владивостоке будет ветрено и морозно

Предстоящей ночью циклон, вызвавший небольшие осадки в Приморье, выйдет на Татарский пролив, продолжая интенсивно углубляться.

Приморский край в ближайшие сутки будет находиться в его тыловой части. На севере края местами сохранится небольшой снег.

Затем на Приморье вторгнется холодная воздушная масса и температурный фон начнет понижаться. Усилится северо-западный ветер. Температурный фон −8…−18 °C, на побережье −2…−7 °C. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке в пятницу морозная ветреная погода без осадков. Температура воздуха ночью −6…−8 °C, максимальная днем −4…−6 °C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]