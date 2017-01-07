Пожарные Спасска-Дальнего спасли из огня двоих человек

Вечером 15 февраля в 18.08 на пульт пожарной охраны городского округа Спасск-Дальний поступила информация о пожаре в квартире дома, расположенного на улице Красногвардейская.

10 минут понадобилось пожарным для того, чтобы прибыть (в 18.18) по указанному адресу и приступить к тушению помещения. Из окон квартиры шли клубы густого дыма. В связи с этим огнеборцы задействовали звено газодымозащитной службы. В самом помещении горели предметы мебели. Во время пожара в горящей комнате находились двое человек. Люди были в опасности. Брандмейстеры вывели 36-летнего мужчину и 26-летнюю женщину на улицу. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу приморского ГУ МЧС.

Огнеборцы локализовали пожар всего за три минуты (в 18.21), а через 19 минут (в 18.41) от огня не осталось и следа. Общая площадь возгорания составила 3 кв. м. С огнём боролись 11 человек личного состава и 3 единицы техники.

Что послужило причиной возникновения пожара, установят специалисты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]