Во Владивостоке уроженец Ярославля ограбил подростка
В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владивостоку (Первореченский район) поступило сообщение жительницы краевого центра. Женщина рассказала, что ее 15-летнего сына ограбили.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они опросили потерпевшего, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Установлено, что в районе проспекта 100-летия Владивостоку неизвестный нанес подростку телесные повреждения и похитил мобильный телефон, после чего скрылся в неизвестном направлении, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
В ходе оперативно - разыскных мероприятий по подозрению в совершении грабежа полицейские задержали 19-летнего уроженца Ярославля.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
Материалы переданы в следственный комитет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
01.02.2017 Полицейские задержали во Владивостоке подозреваемых в совершении серии грабежей
-
18.01.2017 Полицейские задержали подозреваемого в совершении грабежа во Владивостоке
-
05.01.2017 Во Владивостоке задержан подозреваемый в совершении грабежа
-
01.11.2016 Серийный грабитель задержан во Владивостоке
-
09.08.2014 Во Владивостоке 27-летний наркоман избил и ограбил солидного горожанина
-
05.05.2014 Во Владивостоке участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого в грабеже
Добавить комментарий