Во Владивостоке уроженец Ярославля ограбил подростка

В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владивостоку (Первореченский район) поступило сообщение жительницы краевого центра. Женщина рассказала, что ее 15-летнего сына ограбили.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они опросили потерпевшего, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Установлено, что в районе проспекта 100-летия Владивостоку неизвестный нанес подростку телесные повреждения и похитил мобильный телефон, после чего скрылся в неизвестном направлении, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В ходе оперативно - разыскных мероприятий по подозрению в совершении грабежа полицейские задержали 19-летнего уроженца Ярославля.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Материалы переданы в следственный комитет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]