В Приморье автоугонщика нашли по следам обуви
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Дальнегорский» поступило сообщение об угоне с придомовой территории микроавтобуса Тойота Литайс Ноах.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили потерпевшего, изъяли записи камер видеонаблюдения. Ориентировка на автомашину была незамедлительно направлена наружным нарядам полиции, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий в 12 километрах от Дальнегорска в овраге сотрудники полиции обнаружили похищенную иномарку со следами ДТП.
Эксперт-криминалист на месте происшествия изъял следы обуви подозреваемого.
Трасологическая экспертиза позволила установить личность злоумышленника. Инспекторы патрульно-постовой службы задержали 23-летнего местного жителя, подозреваемого в автоугоне. В отделе полиции мужчина дал признательные показания.
Дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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