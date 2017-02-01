Покинутое в Амурском заливе судно Yeruslan набирает крен и уходит под воду - власти

Покинутое в Амурском заливе иностранное судно Yeruslan продолжает крениться и уходить под воду. Об этом сообщает Государственное казенное учреждение Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС).

"Инспекторами ГИМС зафиксировано увеличение крена судна на 4 градуса, погружение кормовой части из-за появления воды в кормовой части третьего трюма. Расположение иллюминаторов над ледовым полем 1,5 метра", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что вопросы буксировки и оплаты работ по транспортировке судна прорабатываются. По данным ведомства, Yeruslan охраняют служба судебных приставов и управление транспортной полиции края.

О судне

Судно Yeruslan было построено в 1967 году, в качестве владельца значится китайская компания Claner Shipping Ltd., портом приписки - Пномпень (Камбоджа). В реестре отмечается, что судно в настоящее время не эксплуатируется. Оно не раз оказывалось в центре скандальных историй после арестов в разных портах из-за долгов по зарплате перед моряками. По данным Приморской транспортной прокуратуры, судовладелец задолжал своему экипажу более 200 тыс. долларов, по ходатайству прокурора на судно был наложен арест, а в отношении судовладельца заведено уголовное дело, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

Судно находится на рейде в Амурском заливе, в 8-10 км от Владивостока, уже около двух лет, до недавнего времени его охраняли несколько человек. В конце января местные журналисты, которые поднялись на судно, рассказали, что экипаж его покинул, а помещения судна разграблены. К нему можно свободно подойти по льду или подъехать на автомобиле, на льду вокруг судна разбросан мусор. 31 января на судне начался пожар, разведка показала, что возгорание произошло на верхней и автомобильной палубах в кормовой части, 1 февраля стало известно, что пожар прекратился.

По факту хищений на судне транспортная полиция начала проверку. Также она организовала патрулирование, чтобы обеспечить сохранность имущества.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]