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В избирательной комиссии Приморского края провели день открытых дверей для молодежи. Видеорепортаж Марии Нетребенко

В избирательной комиссии Приморского края провели день открытых дверей для молодежи. Будущим политологам, представителям общественных организаций рассказали о работе крайизбиркома и показали современное оборудование, которое используется на выборах.

Для обычных людей это стандартные административные коридоры и кабинеты, а для них — изнанка будущей профессии. Как работает председатель избирательной комиссии, как идет подготовка к выборам и подсчет голосов — об этом не пишут в учебниках.

Ксения Танцырева, студент кафедры политологии ДВФУ: «Сейчас мы можем окунуться в свой род деятельности, это, конечно, не единственное, чем занимаются политологи, но избирательный процесс — это очень важно и интересно».

Действительно, в этом году в крае пройдут выборы в органы местного самоуправления сразу в нескольких муниципалитетах. И по статистике молодежь едва ли не самая пассивная часть избирателей. Чтобы вернуть молодых людей на участки, в избиркоме и проводят такие дни открытых дверей.

Роман Охотников, секретарь Избирательной комиссии Приморского края: «Согласно конституции мы строим демократическое государство, очень важно вовлечь как можно больше молодых людей. Мы стараемся проводя такие встречи, привлечь их к этому процессу».

Проблему низкого интереса молодежи к политике обсудили и участники встречи за круглым столом. Будущие политологи уверены: воспитывать активную гражданскую позицию необходимо с младших классов школы. А студенты и активисты даже решили разработать специальную политическую игру для малышей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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