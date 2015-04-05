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Приморские интернет-пользователи «сожгли» кинотеатр

Интернет-пользователи «сожгли» кинотеатр. В сети появилась информация о том, что в Спасске-Дальнем, в кинотеатре «Аврора», полыхает сильнейший пожар. Но, как оказалось, горело крыльцо в здании по соседству. Примерно час потребовался пожарным, чтобы укротить огненную стихию. На месте работали 12 человек личного состава. Пострадавших в результате происшествия нет. Причины возгорания будут выяснять специалисты.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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