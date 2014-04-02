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УМВД Приморья: Женщина-водитель, сбившая на переходе людей, была трезва

Фото: УМВД по ПК

Утром в полиции поступило сообщение  о дорожно-транспортном происшествии на острове Русском в поселке Аякс, 10.

Водитель автомашины Тойота Ками проехала на запрещающий сигнал светофора и совершила наезд на граждан в зоне действия пешеходного перехода.  

В результате ДТП  пострадали три пешехода  -  две женщины в возрасте 51 года и 18-летняя девушка. Потерпевшие госпитализированы.  Медики диагностировали им сотрясение головного мозга, ушибы и переломы.

Установлено, что 46-летняя женщина-водитель получила право на управление транспортным средством  в 2003 году. Автомашину Тойота Ками   приобрела  14 февраля 2017 года. Ранее к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения женщина не привлекалась.

По словам участницы ДТП, она не успела затормозить  перед пешеходным переходом на скользком участке дороги, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови автомобилистки.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия, причины и условия, способствовавшие возникновению аварийной ситуации. Назначены необходимые экспертизы. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевших. Проводится административное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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