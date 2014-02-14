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"Пешеходы отчасти виноваты сами",-заявили очевидцы ДТП на "зебре" о.Русский

Сегодня утром, во Владивостоке,напротив кампуса ДВФУ(о.Русский), женщина водитель протаранила людей прямо на пешеходном переходе. Жертв нет, но как минимум три человека, в том числе студентка Федерального университета и два сотрудника кампуса — оказались в больнице с травмами разной степени тяжести, ушибами позвоночника и сотрясением мозга.

Несмотря на всю очевидность происшедшего, нашлись и те, кто винит пешеходов в излишней раслабленности!!!

Татьяна Гербер, студентка ДВФУ: «Считаю, именно так и нужно делать, я сама никогда не стану переходить по пешеходному, пока не увижу, что все нормально, что не выруливают машины, не летят автобусы».

Игорь Кузнецов, студент ДВФУ: «Вообще-то здесь не очень много машин, поэтому люди чувствуют себя свободно. Конечно, неправ водитель, но и мы должны смотреть, как идем»

Подробности в специальном материале программы "Вести Приморье" в вечерних выпусках на телеканалах "Россия1" и "Россия24".

По Вашему мнению есть ли вина пешеходов в этом ДТП:

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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