"Пешеходы отчасти виноваты сами",-заявили очевидцы ДТП на "зебре" о.Русский
Сегодня утром, во Владивостоке,напротив кампуса ДВФУ(о.Русский), женщина водитель протаранила людей прямо на пешеходном переходе. Жертв нет, но как минимум три человека, в том числе студентка Федерального университета и два сотрудника кампуса — оказались в больнице с травмами разной степени тяжести, ушибами позвоночника и сотрясением мозга.
Несмотря на всю очевидность происшедшего, нашлись и те, кто винит пешеходов в излишней раслабленности!!!
Татьяна Гербер, студентка ДВФУ: «Считаю, именно так и нужно делать, я сама никогда не стану переходить по пешеходному, пока не увижу, что все нормально, что не выруливают машины, не летят автобусы».
Игорь Кузнецов, студент ДВФУ: «Вообще-то здесь не очень много машин, поэтому люди чувствуют себя свободно. Конечно, неправ водитель, но и мы должны смотреть, как идем»
Подробности в специальном материале программы "Вести Приморье" в вечерних выпусках на телеканалах "Россия1" и "Россия24".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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