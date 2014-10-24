Турникеты установили в школах Приморья

Пилотный проект по установке турникетов в учреждениях образования стартовал в Приморье. К проекту уже присоединились шесть школ и одна гимназия Владивостока.

По словам помощника вице-губернатора края Ильи Ковалева по вопросам безопасности и антитеррористической защищённости Антона Винокурова, сейчас турникеты установлены в шести школах Владивостока – №23, 74, 25, 79, 50, 73 и гимназии №2. В 2017 году планируется оснастить турникетом ещё одну школу – №18. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

«В "пилоте" участвуют самые большие школы Приморья. В ближайшее время дети и сотрудники учреждений получат пластиковые карты, по которым можно будет не только пройти через турникет, но и расплатиться в школьной столовой», – сообщил он.

Без такой карты войти в здание школы будет невозможно. Гостям учреждений образования придётся заранее предупреждать о своих планах на посещение и брать с собой документы, удостоверяющие личность.

«В 2016 году вице-губернатор Приморья Илья Ковалев давал поручение администрациям муниципальных образований края разработать комплекс мер обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов образования. Владивосток пошел нестандартным путем – городское управление образования привлекло спонсора, за счет которого в семи школах уже установлены турникеты. На тестирование этой системы уйдет как минимум год, после этого можно будет оценить, как использовать этот опыт для остальных учреждений края», – пояснил Антон Винокуров.

В одной из школ, присоединившихся к проекту – 25-й, – Антон Винокуров побывал сегодня, 16 февраля. Он проверил, как осуществляется пропускной режим, а также наличие необходимых документов.

«Мы протестировали кнопку тревожной сигнализации – наряд вневедомственной охраны прибыл в течение семи минут после вызова», – добавил помощник вице-губернатора.

Время прибытия силовиков удалось сократить и всем остальным школам Владивостока – они заключили договоры напрямую с подразделениями вневедомственной охраны. Ранее в некоторых случаях сигнал тревоги с кнопки приходил на пульт централизованного наблюдения в диспетчерской службе пожаротушения управления МЧС России по Приморскому краю. Оттуда следовал телефонный звонок в образовательное учреждение для исключения ложного срабатывания сигнализации. Затем сотрудник МЧС звонил по номеру «02» или по «городскому» номеру телефона дежурной службы управления МВД по Владивостоку. Оттуда исходил еще один уточняющий звонок, потом, при необходимости, информация передавалась в районное управление МВД. И только после этого, исходя из специфики случившегося правонарушения, в образовательное учреждение направлялся экипаж патрульно-постовой службы, наряд ГИБДД или оперативно-следственная группа. В связи с чем время прибытия сотрудников полиции в прошлом году составляло от трех до 50 минут. В договорах прописано право администраций образовательных учреждений проводить внеплановые проверки работы тревожной сигнализации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]