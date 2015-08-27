Два фигуранта нового процесса по делу "кировской банды" останутся под подпиской
Третий по счету судебный процесс по громкому делу "кировской банды" начался в четверг во Владивостоке, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС. На первом заседании процесса двум его фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили ТАСС в прокуратуре Приморского края.
Члены группировки совершали нападения на сотрудников полиции и жителей в Приморье.
"Суд избрал в отношении двух фигурантов дела, Вадима Ковтуна и Алексея Никитина, в качестве меры пресечения подписку о невыезде. Прокуратура ходатайствовала о заключении их под стражу. Вопрос по обжалованию этого решения суда будет решен после получения копии судебного постановления",- отметили в надзорном ведомстве.
Еще одним вопросом заседания стало формирование коллегии присяжных. Как уточнили в пресс-службе Приморского краевого суда, сегодня сформировать коллегию не удалось из-за неявки достаточного количества претендентов.
"Следующее заседание по формированию коллегии присяжных назначено на 15 марта",- сказал представитель суда.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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