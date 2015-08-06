Специальный центр для обучения детей-аутистов создадут в Приморье

Региональный центр по работе с детьми с расстройствами аутистического спектра будет создан в Приморье. Такое поручение Губернатор края Владимир Миклушевский дал в ходе приема граждан по личным вопросам 16 февраля.

К главе региона обратилась жительница Владивостока Людмила Подолян. Она рассказала о необходимости создать условия для обучения детей с расстройствами аутистического спектра. Ее 13-летний внук, имеющий такую особенность, ученик коррекционной школы-интернат № 2, обучается на дому в привычной для него обстановке, что позволяет стабилизировать его нервно-психическое состояние. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

«Аутисты испытывают затруднения в общении с другими детьми, боятся шума, и их нужно обучать отдельно от других детей. Ребят с расстройствами аутистического спектра в Приморье достаточно много, но специализированного образовательного учреждения для них нет. Много случаев, когда при правильно организованном процессе обучения из таких детей вырастают настоящие гении. Кроме того, им необходимо прививать профессиональные навыки, чтобы они могли стать полностью самостоятельными», – отметила она.

Владимир Миклушевский заявил, что в Приморском крае будет создан ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра. Глава региона поручил руководителям краевых департаментов здравоохранения, образования и науки, труда и соцразвития разработать концепцию такого центра в течение месяца.

«Таких детей в Приморье более 200, им всем обязательно нужно помочь социализироваться и получить достойное образование. В работе по созданию регионального центра мы будем использовать методики Федерального ресурсного центра Москвы. Сейчас мы проводим опрос родителей, изучаем потребности в обучении, подбираем здание, в котором можно будет разместить школу-интернат», – подчеркнул глава края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]