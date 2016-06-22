Продлен домашний арест обвиняемому в коммерческом подкупе брату мэра Владивостока

Басманный суд Москвы продлил до 30 мая срок домашнего ареста обвиняемому в коммерческом подкупе генеральному директору компании "Востокцемент" Андрею Пушкареву, брату мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Пушкареву срок домашнего ареста до 30 мая", - сказала она.

По версии следствия, в 2009-2014 годах мэр Владивостока Игорь Пушкарев организовал приобретение предприятием "Дороги Владивостока" у группы компаний "Востокцемент" строительных материалов в большом объеме. По данным следствия, "Востокцемент" возглавляют и контролируют близкие родственники Игоря Пушкарева, а учредителем и собственником имущества "Дорог Владивостока" является администрация города.

4 июня прошлого года Басманный суд Москвы по ходатайству следователя поместил Андрея Пушкарева под домашний арест в связи с состоянием его здоровья.

Как считают следователи, именно Андрей Пушкарев, будучи генеральным директором компании ООО "Востокцемент", в 2012-2014 годах передавал директору предприятия "Дороги Владивостока" Андрею Лушникову денежные средства в качестве коммерческого подкупа. Лушников, действуя в интересах "Востокцемента", обеспечил приобретение у входящих в эту группу организаций строительных материалов для исполнения муниципальных контрактов по ремонту и содержанию дорог Владивостока. Эти действия, считает следствие, повлекли тяжкие последствия в виде причинения муниципальному предприятию ущерба в сумме более 158 млн рублей и образования кредиторской задолженности в сумме более 800 млн рублей. Ранее Мосгорсуд оставил под стражей до конца февраля Игоря Пушкарева, обвиняемого по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]