Путин потребовал обустроить участки границы РФ на Дальнем Востоке и в Арктике

Президент России Владимир Путин потребовал обустроить участки государственной границы на Дальнем Востоке и в Арктическом регионе, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС. "Нужно продолжить обустройство и укрепление участков госграницы с неразвитой пока инфраструктурой, в том числе на дальневосточных рубежах и в Арктическом регионе", - заявил президент на коллегии ФСБ.

Президент отметил, что в комплексе обеспечения безопасности РФ большое значение имеет "надежная охрана государственных границ". "Прежде всего, необходимо пресекать каналы проникновения в Россию членов международных террористических и экстремистских группировок, жестко пресекать любые виды контрабанды - от оружия и наркотиков и до различных биоресурсов", - добавил глава государства.

Путин подчеркнул, что государство продолжит укрепление центрального аппарата и территориальных органов ФСБ, оснащение их современным вооружением и техникой, будет "заботиться о социальных гарантиях сотрудников и членов их семей".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]