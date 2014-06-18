В Артеме задержан подозреваемый в наркопреступлении
Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны Федеральной службы войск Росгвардии обратили внимание на мужчину, вызвавшенго подозрения. Увидев патрульную автомашину, он занервничал и попытался скрыться.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Артему, бойцы Росгвардии остановили гражданина для проверки документов. На вопрос, имеются при нем запрещенные предметы, мужчина ответил утвердительно и был доставлен в отдел полиции. В ходе досмотра у гражданина обнаружен сверток с порошкообразным веществом
Криминалистическая экспертиза установила, что содержимым свертка является синтетический наркотик «Спайс» общим весом 1 грамм.
Житель Артема пояснил, что хранил наркотическое вещество без цели сбыта для личного употребления.
Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере), Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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