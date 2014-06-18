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В Артеме задержан подозреваемый в наркопреступлении

В Артеме задержан подозреваемый в наркопреступлении

Фото: gs.by

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны Федеральной службы войск Росгвардии обратили внимание на  мужчину, вызвавшенго подозрения. Увидев патрульную автомашину, он занервничал и попытался скрыться.  

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Артему, бойцы Росгвардии остановили гражданина для проверки документов. На вопрос, имеются  при нем запрещенные предметы, мужчина ответил утвердительно и был доставлен в отдел полиции. В ходе досмотра у гражданина обнаружен сверток с порошкообразным веществом

Криминалистическая  экспертиза установила, что содержимым свертка является синтетический наркотик «Спайс» общим весом 1 грамм.

Житель Артема  пояснил, что хранил наркотическое вещество без цели сбыта  для личного употребления.

Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта  наркотических средств в крупном размере), Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от  трех до десяти лет.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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