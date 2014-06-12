В Приморье к реальному лишению свободы осужден чиновник за махинации с земельными участками

Хасанским районным судом Приморского края вынесен приговор бывшему начальнику управления по распоряжению землями и муниципальным имуществом в администрации Хасанского муниципального района, который осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину, преступление совершено в период ноября 2012 г. июнь 2013 г., когда фигурант занимал должность начальника управления по распоряжению землями и муниципальным имуществом в администрации Хасанского муниципального района.

Имея умысел незаконно оформить в собственность земельный участок, расположенный недалеко от моря в Хасанском районе, он использовал свое служебное положение в корыстных целях.

Так, злоупотребляя доверием подчиненных ему сотрудников управления и других муниципальных служащих администрации района, он совершил последовательные действия, направленные на незаконное предоставление ему данного земельного участка. При этом ему удалось получить земельный участок без проведения аукциона, тем самым избежать конкуренции и материальных затрат.

Итогом таких манипуляций стало незаконное предоставление ему в собственность земельного участка по льготной, по существенно низкой цене (порядка 4 тыс. рублей).

В результате мошеннических действий бюджетам муниципальных образований причинен имущественный ущерб в размере 543 тыс. 621 рубль (разница между рыночной стоимостью земельного участка и суммой, которую фигурант фактически заплатил).

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.

В настоящее время прокуратурой района решается вопрос об оспаривании в судебном порядке решений по незаконному предоставлению земельного участка в собственность осужденному и его возврате в распоряжение муниципального района.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]