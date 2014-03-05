Первый в России тотальный словарный диктант по китайскому языку написали во Владивостоке. Отборочный тур более шестисот школьников и студентов провёл Институт Конфуция Дальневосточного федерального университета. Его эксперты отмечают небывалый рост популярности китайского языка не только в дальневосточном регионе, но и во всем мире.

В отборочный тур первого тотального диктанта было заявлено 610 участников. К финалу отборочного, который проходил в 15 образовательных учреждениях и трех вузах Приморского края, участников значительно поубавилось. В торжественной церемонии открытия финала для школьников 3-8 классов в Институте Конфуция ДВФУ с поздравительной речью выступил генеральный консул КНР во Владивостоке Янь Вэньбинь.

Прежде чем приступить к диктанту, школьники прошли серьёзную подготовку.

Сергей Орлянский, участник отборочного тура тотального диктанта по китайскому языку: «Диктант - это когда проверяется очень много слов, вот, например, в нашем за 3-5 класс - 125 слов».

Милана Тимофеева, участник отборочного тура тотального диктанта по китайскому языку: «Надеюсь, я получу первое место или какие-нибудь другие призовые места. Готовилась я около месяца».

Участники диктанта отметили, что было непросто быстро сообразить и написать слова, которые диктовали педагоги-носители языка. Некоторым было трудно различать тона при написании иероглифов.

Конкордия Курилова, директор Института Конфуция ДВФУ: «Оценивать их будут жюри и 30% сразу выбывают из первого тура и второго, и в третьем туре будут биться до конца».

Для финалистов – студентов и старшеклассников - площадкой стал кампус ДВФУ, здесь борьба развернулась сразу в трёх аудиториях, но сначала торжественное открытие.

Один за другим участники выходят из борьбы, и только в одной группе никак не удаётся выявить сильнейшего. В тройке студентов уступать никто не намерен, но победитель может быть только один, поэтому участников продолжают испытывать до первой ошибки.

Павел Карелин, победитель финального тура тотального диктанта по китайскому языку среди 3-4 курсов: «Китайский язык, он все более и более популярен, становится важным в нашей жизни и, я считаю, что скоро, как и английский, станет международным языком».

Эксперты объясняют рост популярности китайского языка повышением роли КНР в мировой политике и экономике. По разным оценкам, китайский по популярности выходит на первое место, опережая своего конкурента ― английский язык.

Чжоу Хунъю, заместитель Генерального консула Генерального консульства КНР во Владивостоке: «Овладение китайским языком особенно важно, и это большая привилегия для жителей Приморского края, потому что мы граничим, мы - самые близкие соседи».

В Институте Конфуция обещают, что тотальный диктант по китайскому языку станет ежегодным.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]