Первый в России тотальный словарный диктант по китайскому языку написали во Владивостоке. Видеорепортаж Евгении Егошиной
Первый в России тотальный словарный диктант по китайскому языку написали во Владивостоке. Отборочный тур более шестисот школьников и студентов провёл Институт Конфуция Дальневосточного федерального университета. Его эксперты отмечают небывалый рост популярности китайского языка не только в дальневосточном регионе, но и во всем мире.
В отборочный тур первого тотального диктанта было заявлено 610 участников. К финалу отборочного, который проходил в 15 образовательных учреждениях и трех вузах Приморского края, участников значительно поубавилось. В торжественной церемонии открытия финала для школьников 3-8 классов в Институте Конфуция ДВФУ с поздравительной речью выступил генеральный консул КНР во Владивостоке Янь Вэньбинь.
Прежде чем приступить к диктанту, школьники прошли серьёзную подготовку.
Сергей Орлянский, участник отборочного тура тотального диктанта по китайскому языку: «Диктант - это когда проверяется очень много слов, вот, например, в нашем за 3-5 класс - 125 слов».
Милана Тимофеева, участник отборочного тура тотального диктанта по китайскому языку: «Надеюсь, я получу первое место или какие-нибудь другие призовые места. Готовилась я около месяца».
Участники диктанта отметили, что было непросто быстро сообразить и написать слова, которые диктовали педагоги-носители языка. Некоторым было трудно различать тона при написании иероглифов.
Конкордия Курилова, директор Института Конфуция ДВФУ: «Оценивать их будут жюри и 30% сразу выбывают из первого тура и второго, и в третьем туре будут биться до конца».
Для финалистов – студентов и старшеклассников - площадкой стал кампус ДВФУ, здесь борьба развернулась сразу в трёх аудиториях, но сначала торжественное открытие.
Один за другим участники выходят из борьбы, и только в одной группе никак не удаётся выявить сильнейшего. В тройке студентов уступать никто не намерен, но победитель может быть только один, поэтому участников продолжают испытывать до первой ошибки.
Павел Карелин, победитель финального тура тотального диктанта по китайскому языку среди 3-4 курсов: «Китайский язык, он все более и более популярен, становится важным в нашей жизни и, я считаю, что скоро, как и английский, станет международным языком».
Эксперты объясняют рост популярности китайского языка повышением роли КНР в мировой политике и экономике. По разным оценкам, китайский по популярности выходит на первое место, опережая своего конкурента ― английский язык.
Чжоу Хунъю, заместитель Генерального консула Генерального консульства КНР во Владивостоке: «Овладение китайским языком особенно важно, и это большая привилегия для жителей Приморского края, потому что мы граничим, мы - самые близкие соседи».
В Институте Конфуция обещают, что тотальный диктант по китайскому языку станет ежегодным.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
05.03.2014 В институте Конфуция завершилась олимпиада по китайскому языку
-
12.04.2016 Институт Конфуция ДВФУ впервые провел отборочный тур Всероссийского конкурса «Китайский язык — это мост»
-
22.03.2016 В Институте Конфуция ДВФУ в финале конкурса по китайскому языку состязались 62 юных лингвиста
-
23.04.2016 Институт Конфуция ДВФУ подвел итоги конкурса по китайскому языку среди студентов Дальнего Востока и Забайкалья
-
28.03.2016 Тотальный диктант во Владивостоке напишут сразу на 17 площадках
-
11.03.2016 Сотни владивостокцев готовятся к "Тотальному диктанту"
Добавить комментарий