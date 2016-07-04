"Вести: Приморье. Интервью" с Максимом Жуком
"Вести: Приморье. Интервью" с кандидатом филологических наук, автором проекта публичных лекций "Культурная интервенция" Максимом Жуком.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
14.07.2016 "Вести: Приморье. Интервью" с Максимом Ананьевым
-
29.12.2016 "Вести: Приморье. Интервью" с Максимом Ананьевым
-
21.07.2016 "Вести: Приморье. Интервью" с Геннадием Корниенко
-
17.09.2016 "Вести: Приморье. Интервью" с Михаилом Кусайкиным
-
04.07.2016 "Вести: Приморье. Интервью" с Людмилой Михалёвой
-
31.01.2017 «Вести: Приморье. Интервью» с Михаилом Кузнецовым
Добавить комментарий